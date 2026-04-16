POZZUOLI (rgl) – Un nascondiglio insospettabile, ricavato nel cuore di un palazzo, trasformato in deposito di droga, armi e contanti. È la scoperta fatta dai carabinieri a Pozzuoli, nel quartiere Monteruscello, dove un 38enne è stato arrestato al termine di un’operazione antidroga. Tutto parte da un controllo in strada, in via Saba, dove i militari della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli sorprendono l’uomo mentre cede una dose di cocaina in cambio di denaro. L’intervento è immediato: il 38enne, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a misura di libertà vigilata, viene bloccato. Nelle sue tasche cinque dosi di cocaina e 65 euro in contanti. L’acquirente viene invece segnalato alla Prefettura. Ma è la successiva perquisizione a far emergere un quadro ben più grave. Nell’abitazione dell’uomo, apparentemente priva di elementi sospetti, i carabinieri trovano una chiave particolare, di quelle utilizzate per accedere ai vani ascensore. Da lì, l’intuizione investigativa. All’interno della cabina dell’ascensore, in un vano nascosto, viene scoperto un vero e proprio deposito: circa 53 grammi tra cocaina e crack, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Poco distante, un borsello con un arsenale: una pistola Beretta e una Bruni, entrambe con matricola abrasa, complete di munizioni, per un totale di oltre 40 proiettili. Le verifiche si estendono anche all’abitazione dei genitori dell’uomo, sullo stesso pianerottolo, dove vengono rinvenuti e sequestrati circa 7mila euro in contanti, ritenuti di possibile provenienza illecita. Per il 38enne sono scattate le manette: è stato trasferito in carcere e dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio e possesso illegale di armi.