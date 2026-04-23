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Cocaina e crack, maxi operazione: due in carcere, giro da 30mila euro

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Redazione GL
Author: Redazione GL
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CAVA DE’ TIRRENI (rgl) – Un’operazione mirata che ha portato a un duro colpo al traffico di droga nel Salernitano. Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del comando provinciale di Salerno ha intensificato le attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, concentrando l’attenzione su alcune aree particolarmente sensibili. Le operazioni, condotte dalla compagnia di Cava de’ Tirreni, hanno interessato anche il territorio di Vietri sul Mare, dove le Fiamme Gialle hanno portato a termine una serie di interventi che hanno consentito di sequestrare un quantitativo significativo di droga. Nel dettaglio, i finanzieri hanno rinvenuto e posto sotto sequestro circa 420 grammi di cocaina, 90 grammi tra hashish e crack, oltre a 1.625 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Sequestrati anche due telefoni cellulari utilizzati, secondo gli investigatori, per gestire i contatti e l’organizzazione del traffico illecito. Secondo le stime degli inquirenti, la sostanza stupefacente, una volta immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare circa 30mila euro, alimentando un circuito illegale radicato sul territorio. L’attività investigativa ha portato inoltre all’individuazione di due soggetti ritenuti responsabili, entrambi arrestati e accompagnati presso la casa circondariale di Salerno “Antonio Caputo”. Nei loro confronti è stato contestato il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

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