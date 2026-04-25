Comunali 2026 a Saviano, Allocca e Franco: una poltrona per due

SAVIANO (rgl) – Sarà una sfida a due per la poltrona di sindaco di Saviano. In campo ci saranno Giuseppe Allocca (sostenuto da due liste) e Giuseppe Franco (appoggiato da tre liste).

CANDIDATO A SINDACO



GIUSEPPE ALLOCCA

SAVIANO DEMOCRATICA

Candidati alla carica di consigliere comunale: Ambrosino Antonella, Ambrosino Felice detto Felicino, Buglione Rosa detta Rosetta, Caccavale Leopoldo, Colurciello Francesco, Del Vecchio Luca, De Sena Benedetta, Di Domenico Felice, Falco Virginia, Fuschillo Immacolata, Lauri Ada, Marinaccio Gianluigi, Mazzocchi Giovanna, Notaro Carmine, Pelella Francesco, Sepe Alessandra.

SAVIANO POPOLARE

Candidati alla carica di consigliere comunale: Ambrosino Giuseppe, Antino Giuseppe, Cappella Luigi, Cecere Colomba, Ferrara Giovanni Alfonso, Fuschillo Maria, Iovino Domenica, Marotta Carmine, Minieri Salvatore, Nardi Andrea, Nusco Maria Lucia, Pappacena Lucia, Riccio Giovanni, Sommese Maria, Sorriento Francesca, Tommasone Federica.

CANDIDATO A SINDACO



GIUSEPPE FRANCO

AMA SAVIANO

Candidati alla carica di consigliere comunale:Aliperti Riziero, Ambrosino Santa, Annunziata Isabella, Balestra Fiorentina, Busiello Liliana

De Risi Amedeo, Falco Salvatore, Ferraro Concetta, Franco Generoso, Iervolino Biagio, Notaro Antonietta, Palma Nicoletta, Panico Immacolata, Perretta Camilla detta Camilla, Perretta Giuseppe detto Erasmus, Pugliese Giuseppina detta Pina.

NUOVO CDU

Candidati alla carica di consigliere comunale: Arianna Michele, Bocchino Teresa Stefania detta Teresa, Cerciello Monica, Falco Annamaria, La Marca Carmine detto Bertino

Liguori Lucia, Mauro Giovanni, Nappi Davide, Vacchiano Gelsomina detta Gemma, Perretta Leonardo, Piccolo Alfredo, Policastro Santolo Salvatore, Russo Ilenia Pia detta Manzo

Tambaro Pietro, Tufano Giuseppe detto Peppe, Vasco Sonia.

ORIZZONTE SAVIANO

Candidati alla carica di consigliere comunale:Addeo Luigi, Allocca Giacomo Michele detto Michele, Ambrosino Antonio, Ambrosino Sabatino detto Sabatino, , Annunziata Raffaele, Carbone Anna, Ciccone Felicia, De Rosa Rosamaria, Falco Michele, Iovino Gabriella

Matonti Gianfranco, Merolla Massimiliano detto Massimo, Nappi Nestore, Santaniello Ilaria

Sommese Angelo, Tafuro Giosuè.