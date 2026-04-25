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Comunali 2026 a San Paolo Bel Sito: sfida a tre tra Barone, Cafarelli e Riccio

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Redazione GL
Author: Redazione GL
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SAN PAOLO BEL SITO (rgl) – Un sindaco uscente e due ex primi cittadini. Nella tornata del 24 e 25 maggio prossimi Raffaele Barone, sfiduciato a poco più di un mese dalla scadenza naturale del mandato, sfiderà Raffaele Riccio e Manolo Cafarelli.

LISTA SAN PAOLO RIPARTE

CANDIDATO A SINDACO: RAFFAELE RICCIO

Candidati alla carica di consigliere comunale: Addeo Giuseppe, Bosco Salvatore, Ciccarelli Vincenzo, Di Maria Maria Sole, Lizza Carmine, Montemurro Marco, Muto Andrea, Nappi Ottavio, Sangermano Ernesto, Scala Renato, Sorrentino Salvatore, Tarantino Mario.

 

 

 

 

LISTA IMPEGNO COMUNE PER SAN PAOLO BEL SITO

Raffaele Barone

CANDIDATO A SINDACO: RAFFAELE BARONE

Candidati alla carica di consigliere comunale: Avella Felice, Castaldo Anna, Circiello Fabio Antonio Maria, De Filippis Alberto, Di Palma Francesco, Foglia Pellegrino (detto Rino), Giugliano Antonio, Mauro Angela, Napolitano Antonietta (detta Tonia), Nappi Michele, Piscitelli Salvatore, Schettino Attilio.

 

 

 

LISTA FARE IL BEL SITO

Manolo Cafarelli

CANDIDATO A SINDACO: MANOLO CAFARELLI

Candidati alla carica di consigliere comunale: Cava Benedetto, Franzese Luciano, Galdi Rosa, Iovino Francesco, Lanzaro Mario, Lauria Andrea, Lombardi Francesco, Monda Rosario, Napolitano Enrico, Panico Gennaro, Scala Antonio, Settembre Anna.

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