SAN FELICE A CANCELLO (rgl) – Attimi di paura questa mattina a San Felice a Cancello, dove il crollo improvviso del solaio di una palazzina in ristrutturazione ha provocato il ferimento di tre operai, uno dei quali rimasto intrappolato sotto le macerie. L’allarme è scattato intorno alle 10:30, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta. Due squadre, provenienti dai distaccamenti di Aversa e Marcianise, hanno raggiunto rapidamente il cantiere, trovandosi davanti a una situazione critica. Nel cedimento del solaio sono rimasti coinvolti tre uomini. Due di loro sono stati soccorsi immediatamente e affidati al personale sanitario, che li ha trasportati in ospedale. Più complesse le operazioni per il terzo operaio, rimasto bloccato sotto le macerie. Determinante l’intervento delle squadre Usar (Urban Search and Rescue), specializzate nella ricerca e nel soccorso in scenari di crollo, che sono riuscite a localizzarlo ed estrarlo, riportandolo in superficie e affidandolo alle cure dei sanitari. Tutti e tre i feriti sono stati trasferiti presso strutture ospedaliere per gli accertamenti e le cure del caso. Al termine delle operazioni di soccorso, l’area è stata messa in sicurezza per evitare ulteriori rischi.