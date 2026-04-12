AVELLA (rgl) – Un’offerta irresistibile, un cucciolo di razza a prezzo stracciato e una trattativa che sembrava sicura. Ma dietro quell’annuncio si nascondeva una truffa ben orchestrata. È quanto accaduto ad Avella, dove una donna è stata raggirata online prima dell’intervento dei carabinieri. I militari della stazione di Avella hanno denunciato in stato di libertà un 55enne residente in provincia di Forlì-Cesena, ritenuto responsabile del raggiro. Tutto è partito dalla denuncia della vittima, attratta da un annuncio pubblicato su un noto social network che proponeva la vendita di un cucciolo di cane di razza a un prezzo particolarmente conveniente. Convinta della serietà dell’offerta, la donna ha avviato una trattativa con il presunto venditore, effettuando diversi versamenti di denaro per una somma complessiva superiore ai 500 euro. Tuttavia, dopo i pagamenti, del cucciolo nessuna traccia. E, soprattutto, nessuna risposta da parte dell’inserzionista. A quel punto la segnalazione ai carabinieri ha fatto scattare le indagini. Grazie agli accertamenti condotti, i militari sono riusciti a ricostruire il flusso di denaro e a risalire all’identità del presunto truffatore, per il quale è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria. L’episodio si inserisce nel quadro delle attività quotidiane delle forze dell’ordine contro le truffe online, fenomeno sempre più diffuso. Proprio per questo, il comando provinciale dei carabinieri di Avellino rinnova l’invito alla prudenza: diffidare di offerte troppo vantaggiose, verificare sempre l’affidabilità dei venditori e, soprattutto, evitare pagamenti anticipati senza adeguate garanzie.