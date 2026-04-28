NOLA (rgl) – Un sistema criminale strutturato, capace di muoversi tra diverse regioni e persino oltre i confini nazionali, con un unico obiettivo: alimentare il traffico di droga e finanziare il potere del clan. È questo lo scenario emerso dalla maxi operazione della Polizia di Stato che, nel Nolano e nel Vesuviano, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 23 persone. Il provvedimento, emesso dal Gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, contesta agli indagati, a vario titolo, i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, spaccio e detenzione e porto illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Sisco e della Squadra Mobile di Napoli, il gruppo operava per conto del clan Russo, storica organizzazione camorristica radicata nell’area nolana e nei territori limitrofi. Le indagini hanno fatto emergere una rete ben organizzata, capace di approvvigionarsi di droga attraverso canali che andavano ben oltre il territorio campano. La banda, infatti, aveva sviluppato contatti con fornitori in Lombardia e in Spagna, da cui venivano acquistati ingenti quantitativi di cocaina e hashish destinati al mercato locale. Una filiera del narcotraffico articolata e dinamica, che garantiva un flusso costante di stupefacenti verso il Nolano. Lo spaccio avveniva con modalità itineranti: i pusher si muovevano continuamente sul territorio, cambiando zone e modalità operative per eludere i controlli delle forze dell’ordine. Un sistema studiato per ridurre i rischi e mantenere alta la capacità di distribuzione. I proventi dell’attività illecita finivano nelle casse del clan, contribuendo non solo al finanziamento delle attività criminali, ma anche a sostenere una sorta di “welfare interno”, destinato agli affiliati e alle famiglie dei detenuti.