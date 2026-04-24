TEVEROLA (rgl) – Una coltre di polveri bianche, impianti in funzione e autorizzazioni inesistenti. È lo scenario che si sono trovati davanti i carabinieri forestali durante un controllo mirato nel territorio del Casertano dove è scattato il sequestro di un’azienda attiva nella lavorazione del marmo. L’operazione, condotta dai militari del Nucleo Forestale di Marcianise in sinergia con la polizia locale di Teverola, rientra in una più ampia attività di monitoraggio sulle realtà produttive, con particolare attenzione al rispetto delle normative ambientali. Durante l’ispezione presso lo stabilimento, situato nell’agro di Teverola, i militari hanno riscontrato una situazione critica: l’opificio risultava suddiviso in tre distinte aree operative, tutte accomunate dalla presenza diffusa di polveri biancastre, presumibilmente derivanti dal ciclo di lavorazione della pietra. Alla richiesta di esibire le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività, il legale rappresentante non è stato in grado di fornire documentazione valida. L’unico atto presentato riguardava un’autorizzazione alle emissioni in atmosfera risalente al 2011, intestata però a un’altra impresa. I successivi accertamenti presso gli uffici comunali hanno confermato l’assenza di titoli autorizzativi riferibili all’attività in corso. Un quadro che ha fatto emergere l’ipotesi di emissioni in atmosfera non autorizzate, una violazione rilevante della normativa ambientale. Per questo motivo, i carabinieri hanno proceduto al sequestro dell’intero stabilimento e al deferimento in stato di libertà del titolare. Non solo. Nel corso del controllo sono state contestate anche sanzioni amministrative per oltre 5.000 euro, legate alla mancata iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e all’assenza dei registri di carico e scarico relativi ai rifiuti speciali prodotti.