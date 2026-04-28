NAPOLI (rgl) – Un sistema sofisticato, costruito per aggirare le regole e generare profitti milionari, sfruttando lavoratori e drenando risorse pubbliche. È questo lo scenario emerso dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, che hanno portato a un maxi sequestro preventivo di beni per oltre 30 milioni di euro e all’iscrizione nel registro degli indagati di 29 soggetti, tra persone fisiche e giuridiche. Al centro dell’inchiesta, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli con il supporto dell’Agenzia delle Entrate, un articolato sistema di frode fiscale nel settore della grande distribuzione organizzata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tra il 2019 e il 2025 sarebbero state emesse fatture per operazioni inesistenti per un valore complessivo superiore ai 166 milioni di euro. Il meccanismo, tanto complesso quanto efficace, si basava su una rete di consorzi e cooperative utilizzate come “serbatoi” di manodopera. Formalmente, i servizi di logistica e movimentazione merci venivano affidati a consorzi, che però risultavano privi di una reale struttura organizzativa. Questi, a loro volta, si appoggiavano a 18 società cooperative che assumevano i lavoratori solo sulla carta. In realtà, gli operai prestavano servizio direttamente presso la società committente, sotto la sua direzione e il suo controllo, configurando di fatto una somministrazione illecita di manodopera mascherata da appalto. Un sistema che permetteva all’azienda di abbattere i costi del lavoro, evitando vincoli contrattuali e beneficiando al contempo di un ingente risparmio fiscale, soprattutto sull’Iva. Proprio l’imposta sul valore aggiunto rappresentava uno degli ingranaggi chiave della frode: le cooperative, infatti, omettevano sistematicamente il versamento dell’IVA, utilizzando le somme incassate per sostenere le spese del personale. In questo modo, il costo del lavoro veniva di fatto finanziato con risorse sottratte all’Erario. Le indagini hanno inoltre evidenziato come molte delle cooperative coinvolte fossero prive di reale autonomia imprenditoriale: spesso inesistenti nelle sedi dichiarate, senza beni o utenze, gestite da prestanome e supportate dagli stessi professionisti per gli adempimenti contabili e fiscali. Un sistema “a rotazione”, in cui i lavoratori venivano spostati da una società all’altra per garantire continuità operativa nonostante l’accumulo di debiti fiscali. Determinante anche il ruolo della società committente, che gestiva direttamente la forza lavoro attraverso sistemi informatici avanzati, impartendo istruzioni e monitorando le attività in tempo reale, esercitando di fatto i poteri tipici del datore di lavoro. Nel corso delle indagini, la stessa società ha provveduto a regolarizzare parzialmente la propria posizione, versando oltre 14 milioni di euro di imposte, a cui si aggiungono interessi e sanzioni per più di 6 milioni. Alla luce di ciò, il sequestro è stato disposto per circa 14,5 milioni nei confronti delle altre persone coinvolte.