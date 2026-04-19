BENEVENTO (rgl) – Un pomeriggio di controlli che si trasforma in un doppio colpo sventato e in un provvedimento immediato. A Benevento, la Polizia di Stato ha individuato e fermato due uomini ritenuti responsabili di furti in supermercati della zona, per i quali è scattato il foglio di via obbligatorio per quattro anni. Tutto è iniziato intorno alle 12.20 di ieri, nella zona alta del capoluogo sannita, quando gli agenti della Squadra Volanti e della Squadra Mobile hanno notato un’autovettura sospetta. Fermato uno degli occupanti, un 39enne con precedenti di polizia domiciliato a Napoli, gli operatori hanno scoperto che era in possesso di prodotti cosmetici sottratti poco prima da un supermercato della zona. Il controllo è stato subito esteso al veicolo, dove sono stati rinvenuti numerosi altri articoli per la cura della persona, ritenuti di provenienza furtiva. Le indagini si sono poi sviluppate rapidamente grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza dell’attività commerciale colpita. I filmati hanno permesso di individuare un secondo uomo, complice del primo, rintracciato poco dopo nei pressi della stazione ferroviaria cittadina. Si tratta di un 43enne, connazionale del primo, domiciliato nell’area di Secondigliano. Condotti entrambi in Questura, gli ulteriori accertamenti hanno fatto emergere che i due, già nella mattinata, si erano resi protagonisti di un altro furto in un diverso supermercato della città, utilizzando lo stesso modus operandi. Al termine delle formalità, nei loro confronti è stato emesso dal Questore il foglio di via obbligatorio dal Comune di Benevento, con divieto di ritorno per quattro anni.