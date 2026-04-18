MUGNANO DEL CARDINALE (rgl) – Un carico di droga nascosto con estrema cura, un trucco ingegnoso per sfuggire ai controlli e un viaggio che si è interrotto bruscamente sull’autostrada. È quanto accaduto lungo la A16 Napoli-Bari, nel territorio del comune di Mugnano del Cardinale, dove la Polizia di Stato ha arrestato due uomini trovati in possesso di un ingente quantitativo di cocaina. L’operazione è stata condotta dagli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Avellino Ovest, impegnati in servizi mirati al contrasto del traffico di stupefacenti. Durante i controlli, l’attenzione dei poliziotti si è concentrata su una Fiat Grande Punto con a bordo due uomini, di 51 e 35 anni, entrambi di origine siciliana e con precedenti penali. Il comportamento sospetto dei due e i tentativi di eludere il controllo hanno spinto gli agenti ad approfondire le verifiche. Il veicolo è stato così bloccato in sicurezza e condotto presso gli uffici della sottosezione di Avellino. È qui che è emersa la scoperta più rilevante: all’interno del cruscotto era stato ricavato un vano nascosto, realizzato con cura per occultare la droga. Al suo interno, sette panetti di cocaina per un peso complessivo di circa 8 chilogrammi, contrassegnati dalla sigla “X-08”. Per rendere ancora più difficile l’individuazione della sostanza, i trafficanti avevano cosparso il vano con grani di caffè, nel tentativo di confondere l’olfatto dei cani antidroga. Un espediente che però non è bastato. La cocaina, dal valore stimato di oltre 250mila euro, è stata sequestrata. I due uomini sono stati arrestati e trasferiti presso la casa circondariale di Bellizzi Irpino. Il GIP del Tribunale di Avellino ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo per entrambi la custodia cautelare in carcere. Le indagini proseguono per ricostruire la filiera del traffico e individuare eventuali complici.