AVELLINO (rgl) – Buste sospette, pacchetti senza marchio e un carico pronto per essere immesso sul mercato illegale. È così che ad Atripalda i militari della Guardia di Finanza hanno intercettato un nuovo caso di contrabbando di sigarette. L’operazione, condotta dal Nucleo Mobile del gruppo di Avellino nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, ha portato all’arresto di un pluripregiudicato di origine napoletana, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato nei pressi dell’area destinata al mercato settimanale mentre era in possesso di numerosi pacchetti di sigarette di varie marche, occultati all’interno di buste di cellophane. Un dettaglio non è sfuggito ai finanzieri: i prodotti erano completamente privi del contrassegno del Monopolio di Stato. Accompagnato negli uffici del Reparto per ulteriori accertamenti, è emerso il suo profilo già gravato da precedenti specifici. A quel punto sono scattate le manette. Il bilancio dell’operazione è significativo: sequestrati 1.090 pacchetti di sigarette di contrabbando, per un peso complessivo di circa 22 chilogrammi. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e trasferito in carcere. L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico illecito di sigarette, un fenomeno ancora diffuso e spesso legato a circuiti criminali organizzati. Le cosiddette “cheap white” o “illicit white”, infatti, sono prodotti non conformi agli standard europei e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.