META DI SORRENTO (rgl) – Traffico intenso, clacson e file interminabili lungo la costiera. Ma in un pomeriggio apparentemente ordinario, un controllo dei carabinieri ha fatto emergere una realtà ben diversa. Succede a Meta di Sorrento, dove una pattuglia dell’Arma, bloccata nel traffico, nota uno scooter di grossa cilindrata sfrecciare tra le auto in coda. Il mezzo viene subito fermato dopo pochi metri. Alla guida c’è un 23enne, incensurato ma visibilmente agitato. Un dettaglio che non passa inosservato ai militari, che decidono di approfondire il controllo. Nel vano sottosella spuntano due cilindri in cartone: all’interno circa 206 grammi di hashish. Addosso al giovane, anche 460 euro in contanti. L’atteggiamento nervoso del ragazzo spinge i carabinieri ad andare oltre. Scatta così la perquisizione domiciliare nell’abitazione del giovane, situata a Castellammare di Stabia. Qui, dietro una normalità solo apparente, emerge un vero e proprio punto di stoccaggio e confezionamento. Nella sua stanza vengono trovati un bilancino di precisione ancora sporco, una borsa contenente 25 dosi di hashish e 25 di marijuana, un coltello con tracce di droga e materiale per il confezionamento. Non solo: sopra un pianoforte e su uno sgabello vengono rinvenuti oltre 4.400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Ma non è finita. I controlli si estendono anche al garage di pertinenza, dove all’interno di un altro scooter vengono scoperti ulteriori 166 grammi di marijuana e 413 grammi di hashish, oltre a due coltelli sporchi di stupefacente e altro materiale utile allo spaccio. Per il 23enne scattano le manette: arrestato, è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.