CIMITILE (Nello Lauro) – Non è la storia di un artista. È la storia di un ragazzo. E parte da lì, dalle strade, dagli amici, dai ricordi che resistono al tempo. A Cimitile prende vita “Figlio di Cimitile”, il docufilm che accende i riflettori su Clementino, ma lo fa in modo inedito: mettendo da parte il personaggio per raccontare l’uomo, Clemente Maccaro. Disponibile da domani pomeriggio su YouTube, il progetto si presenta come un racconto intimo e autentico, lontano dai cliché delle biografie artistiche. Qui non si parla di palchi, dischi o classifiche, ma di infanzia, amicizie e legami profondi. È un viaggio emotivo dentro le radici di Clemente, prima che diventasse uno dei volti più noti della scena musicale italiana. Attraverso interviste agli amici di sempre e testimonianze dirette di chi ha condiviso con lui gli anni più semplici, il docufilm restituisce uno spaccato sincero e umano. Le immagini inedite e i luoghi simbolo del paese fanno da sfondo a una narrazione che punta dritta al cuore, riportando alla luce aneddoti e momenti di vita vissuta. Al centro del racconto anche il murales dedicato all’artista, simbolo di un percorso che parte dai vicoli di Cimitile e arriva lontano, senza mai spezzare il legame con le proprie origini. Non solo un’opera d’arte, ma il punto di arrivo di una storia fatta di sacrifici, identità e appartenenza. “Figlio di Cimitile” è un progetto completamente indipendente, nato senza finanziamenti, ma alimentato dalla passione. Ideato e scritto da Nunzio Amato e diretto da Francesco Napolitano, è stato girato interamente nel paese che ne è protagonista, trasformando il territorio in parte integrante della narrazione. “Abbiamo voluto raccontare Clemente Maccaro, non Clementino”, spiega Amato. “Dietro al personaggio c’è una persona che è partita dal niente ed è arrivata fino al Festival di Sanremo. Ha affrontato difficoltà e le ha superate. È un esempio per tanti”. E non finisce qui. Questo lavoro rappresenta solo il primo capitolo di un progetto più ampio: è già in cantiere un nuovo docufilm che racconterà l’intera vita dell’artista.