CASAL DI PRINCIPE (rgl) – Una minaccia simulata, pochi euro sottratti e una fuga durata pochissimo. Si è conclusa con un arresto lampo la rapina avvenuta a Casal di Principe, dove un uomo ha finto di essere armato per costringere un automobilista a consegnargli denaro e offrirgli un passaggio. I fatti si sono verificati lungo via Circumvallazione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia, un 39enne originario di Castel Volturno, già sottoposto a sorveglianza speciale con braccialetto elettronico, si sarebbe avvicinato a un’auto guidata da un giovane di 22 anni. Simulando la presenza di un’arma, lo avrebbe minacciato, riuscendo così a farsi consegnare circa 15 euro e a salire a bordo del veicolo. La situazione è stata però intercettata quasi in tempo reale. Durante un ordinario servizio di controllo del territorio, i militari hanno fermato l’auto sospetta. Il conducente, visibilmente scosso, ha immediatamente raccontato quanto accaduto pochi istanti prima, permettendo ai carabinieri di intervenire senza esitazioni e bloccare il presunto responsabile. Gli accertamenti successivi hanno aggravato ulteriormente la posizione del 39enne: oltre all’ipotesi di rapina, è emerso che l’uomo stava violando le prescrizioni della misura di prevenzione a cui era sottoposto. Avrebbe infatti dovuto trovarsi nel comune di San Tammaro, ma era stato sorpreso altrove. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.