FORIO D’ISCHIA (rgl) – Un pomeriggio qualunque si è trasformato in una scena di sconcerto e paura. Nel cuore di Forio di Ischia, tra altalene e giochi per bambini, si è consumato un episodio che ha lasciato senza parole genitori e passanti: un uomo è stato sorpreso a compiere atti osceni in pieno giorno, davanti a famiglie e minori. L’intervento dei carabinieri della locale stazione è stato immediato. I militari, supportati dalla polizia municipale, sono giunti nel parco giochi di via Impagliazzo dopo diverse segnalazioni e hanno bloccato il 46enne, originario del Bangladesh, colto in flagranza. Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo ha reagito con violenza, tentando di divincolarsi con calci e spintoni. Dopo alcuni momenti di tensione, è stato immobilizzato e ammanettato, quindi condotto in caserma. L’arrestato si trova ora in camera di sicurezza, in attesa di comparire davanti all’autorità giudiziaria per rispondere delle accuse.