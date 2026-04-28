CASERTA (rgl) – Due ragazzini scomparsi, un pullman e un lieto fine che riaccende il sospiro di sollievo. Si è conclusa senza conseguenze la vicenda che nei giorni scorsi aveva fatto temere il peggio: due 14enni di Catanzaro, allontanatisi improvvisamente da casa senza lasciare traccia, sono stati ritrovati lungo l’autostrada Caserta-Salerno grazie a un controllo mirato della Polizia Stradale. L’allarme era scattato immediatamente dopo la denuncia dei familiari, preoccupati per la scomparsa dei ragazzi. La Questura di Catanzaro ha attivato senza perdere tempo il protocollo per le persone scomparse, diramando le ricerche su scala nazionale e coinvolgendo tutte le articolazioni delle forze dell’ordine. Le ricerche hanno avuto una svolta decisiva in Campania, dove gli agenti della Polizia Stradale di Caserta Nord hanno intensificato i controlli sui mezzi di lunga percorrenza. Ed è proprio durante una di queste verifiche che è avvenuto il ritrovamento: i due minori erano a bordo di un autobus diretto a Roma, in transito sull’asse autostradale Caserta-Salerno. Una volta fermato il pullman, gli agenti hanno riconosciuto i ragazzi, li hanno messi in sicurezza e accompagnati presso gli uffici della Polizia Stradale. Qui sono stati tranquillizzati e assistiti fino all’arrivo dei genitori, giunti da Catanzaro per riabbracciarli.