CALVIZZANO (rgl) – Un pomeriggio qualunque che si trasforma in un inseguimento ad alta tensione tra le strade del Napoletano. È accaduto tra Calvizzano e Mugnano di Napoli dove un 24enne è stato arrestato dai carabinieri dopo una fuga pericolosa e il ritrovamento di oltre un chilo di droga. Tutto inizia in via Pertini, a Calvizzano. I militari della sezione Radiomobile della compagnia di Marano di Napoli stanno monitorando la zona, mentre alcuni operai regolano il traffico per lavori in corso. È in quel momento che uno scooter nero, lanciato ad alta velocità, irrompe sulla scena senza fermarsi all’alt. I carabinieri assistono alla manovra e non esitano: parte immediatamente l’inseguimento. Alla guida del mezzo, un Beverly, c’è un giovane che tenta in tutti i modi di seminare la pattuglia. Curve improvvise, cambi di direzione, strade imboccate all’ultimo istante. Ma la fuga dura poco. In viale Resistenza la corsa si interrompe: i militari riescono a bloccarlo. Alla guida c’è Pasquale M., 24enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. La perquisizione immediata conferma i sospetti: con sé ha un panetto e 19 dosi di hashish per circa 150 grammi, alcune dosi di marijuana, 16 dosi di cocaina e due telefoni cellulari. Ma è solo l’inizio. I carabinieri decidono di estendere il controllo a un box nella sua disponibilità. All’interno trovano un vero e proprio deposito: altri 9 panetti di hashish per circa 890 grammi, 92 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi. In totale, oltre un chilo e 200 grammi di sostanze stupefacenti. Per il 24enne scattano le manette con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Ora si trova in carcere, in attesa di giudizio.