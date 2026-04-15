BENEVENTO (rgl) – Controlli serrati, sequestri e un provvedimento pesante: la stretta della Polizia di Stato sul commercio illegale di fuochi d’artificio colpisce ancora. In provincia di Benevento, la Prefettura ha disposto la sospensione per un anno della licenza a un’attività commerciale specializzata nella vendita di prodotti esplodenti, al termine di un’indagine che ha fatto emergere gravi irregolarità. Il provvedimento arriva a conclusione di un controllo effettuato nel dicembre 2025 dagli agenti della Squadra Amministrativa della Questura, nell’ambito delle attività di contrasto alla produzione e vendita illegale di materiale pirotecnico. Durante l’ispezione, gli operatori hanno riscontrato difformità rilevanti rispetto alla normativa vigente, portando alla denuncia del titolare per detenzione di esplosivi non riconosciuti e privi di marcatura CE, oltre che per la presenza di fuochi artificiali non di libera vendita senza le necessarie autorizzazioni. Nel corso dell’intervento sono stati sequestrati complessivamente 370 manufatti artigianali cilindrici, privi di certificazione e con un peso complessivo di circa 20 chilogrammi, oltre a tre candele romane appartenenti a una categoria di rischio elevato e caratterizzate da un alto impatto sonoro, contenenti circa un chilogrammo di materiale esplodente attivo. Un quadro ritenuto particolarmente grave dagli inquirenti, che ha portato la Prefettura ad adottare la sospensione della licenza per dodici mesi. Durante questo periodo, il personale della Polizia Amministrativa effettuerà controlli periodici, con sopralluoghi mensili, per verificare la corretta custodia del materiale ancora presente nell’esercizio.