CASERTA (rgl) – Un nascondiglio insolito, scelto forse per sfuggire ai controlli, ma che non è bastato a evitare l’arresto. A Caserta i carabinieri hanno scoperto un ingente quantitativo di hashish nascosto addirittura all’interno di un cuscino, in una residenza sanitaria assistenziale, al termine di un intervento rapido e mirato. Tutto è iniziato intorno alle 12 di sabato quando una pattuglia della sezione Radiomobile della compagnia di Caserta è stata inviata presso una Rsa a seguito di una segnalazione. Giunti sul posto, i militari hanno individuato un 53enne di origine napoletana, già noto alle forze dell’ordine, il cui comportamento sospetto ha immediatamente attirato l’attenzione. L’uomo ha tentato di eludere il controllo, ma i carabinieri hanno deciso di procedere con una perquisizione approfondita. Prima personale, poi estesa alla stanza in uso esclusivo al 53enne. Ed è proprio lì che sono emersi i primi elementi: nel comodino sono stati rinvenuti piccoli quantitativi di hashish, un bilancino di precisione e un coltello con tracce della sostanza. La scoperta più significativa, però, è arrivata poco dopo. All’interno della fodera di un cuscino, accuratamente nascosti, i militari hanno trovato tre panetti integri di hashish, ciascuno del peso di circa 100 grammi. Un quantitativo importante che, insieme alla presenza di strumenti per il confezionamento, ha fatto ritenere agli investigatori che la droga fosse destinata allo spaccio e non a uso personale. Lo stupefacente è stato immediatamente sequestrato, mentre per il 53enne sono scattate le manette. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.