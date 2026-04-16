CASTEL VOLTURNO (rgl) – Una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, sirene nella notte e fiamme che divorano un intero capannone: è lo scenario che si è presentato dalle prime ore di oggi a Castel Volturno, dove un violento incendio ha messo in allarme residenti e soccorritori. Il rogo è divampato intorno alla mezzanotte all’interno di un deposito di circa 7mila metri quadrati situato in via Siracusa, nei pressi del centro commerciale Jolie. All’interno del capannone erano custodite numerose imbarcazioni, tra barche e gommoni di varie dimensioni: almeno una decina è stata già completamente avvolta dalle fiamme al momento dell’arrivo dei soccorsi. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, con squadre provenienti dai distaccamenti di Mondragone, Teano e Aversa, allertate dalle numerose chiamate dei cittadini. Una corsa contro il tempo per contenere un incendio che, per intensità e dimensioni, rischiava di trasformarsi in un disastro ben più ampio. Grazie al lavoro incessante dei pompieri, supportati da un carro autoprotettori e da quattro autobotti giunte anche dal comando di Napoli, è stato possibile evitare che le fiamme si propagassero all’intera struttura e soprattutto alle abitazioni vicine. Un risultato cruciale che ha scongiurato conseguenze ancora più gravi. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso, mentre restano da chiarire le cause che hanno innescato il rogo. L’area è sotto controllo e non si registrano, al momento, feriti.