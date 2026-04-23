NAPOLI (rgl) – Un gesto assurdo, privo di qualsiasi logica, che poteva trasformarsi in tragedia. Nella notte, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di due minorenni, ritenuti gravemente indiziati di tentato omicidio aggravato dai futili motivi, al termine di un’articolata indagine coordinata dalla Procura presso il tribunale per i Minorenni di Napoli. I fatti risalgono allo scorso gennaio, quando una donna fu gravemente ferita nei pressi dello stadio “Diego Armando Maradona”. La vittima stava attraversando il sottopasso Claudio, in zona Piazzale Tecchio, quando venne improvvisamente colpita da un oggetto pesante piombato dall’alto: un monopattino. L’impatto fu violentissimo. La donna riportò lesioni gravi e fu trasportata d’urgenza prima all’ospedale San Paolo e successivamente al Trauma Center dell’ospedale Cardarelli, dove venne sottoposta a cure specialistiche. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e dal commissariato San Paolo con il supporto della Sezione di Polizia Giudiziaria, hanno permesso di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Secondo quanto accertato, i due minorenni si trovavano sulla strada sopraelevata che costeggia il sottopasso quando, dopo aver individuato un monopattino abbandonato, lo avrebbero deliberatamente lanciato nel vuoto da un’altezza di circa 10 metri. Determinanti sono stati anche gli accertamenti della Polizia Scientifica: attraverso rilievi tecnici su peso, dimensioni e traiettoria dell’oggetto, è stato dimostrato che quel lancio era potenzialmente letale. Una condotta, dunque, ritenuta idonea a provocare la morte della vittima. A rendere ancora più grave l’episodio è il movente: secondo gli investigatori, il gesto sarebbe stato compiuto per motivi del tutto futili, senza alcuna ragione concreta, evidenziando una totale assenza di consapevolezza del rischio e delle conseguenze. Per gli inquirenti si tratta di un’azione estremamente pericolosa, che ha esposto chiunque si trovasse in quel momento nel sottopasso a un rischio mortale del tutto casuale. Alla luce del quadro indiziario raccolto, per i due giovani è stata disposta la misura cautelare del collocamento in comunità.