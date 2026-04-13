FAICCHIO (rgl) – Quattro lavoratori in nero, pagamenti irregolari e perfino un percettore di sussidio tra i dipendenti non dichiarati: è il bilancio di un controllo della Guardia di Finanza che ha portato alla sospensione immediata di un’attività commerciale nel Sannio. L’operazione si è svolta nel territorio di Faicchio, dove i militari della Tenenza di Solopaca, nell’ambito dei servizi contro il lavoro sommerso disposti dal comando provinciale di Benevento, hanno effettuato un accesso ispettivo in un esercizio commerciale della zona. L’esito dei controlli ha fatto emergere una situazione di grave irregolarità: quattro dipendenti lavoravano completamente “in nero”, senza alcuna comunicazione di assunzione e quindi privi delle tutele retributive, previdenziali e assistenziali previste dalla legge. Gli accertamenti successivi hanno rivelato ulteriori elementi critici. Tra i lavoratori irregolari, uno risultava appartenere a un nucleo familiare percettore dell’Assegno di Inclusione, circostanza che ha fatto scattare la segnalazione all’Inps per la revoca del beneficio. Un altro dipendente, anch’egli senza contratto, risultava invalido civile al 100%: anche in questo caso è stata attivata una verifica sulla compatibilità tra la condizione dichiarata e l’attività lavorativa svolta. Non solo lavoro nero. I finanzieri hanno infatti riscontrato che altri due dipendenti, pur formalmente assunti, venivano retribuiti in contanti, in violazione delle norme che impongono l’utilizzo di strumenti tracciabili come bonifici, carte o assegni. Alla luce delle irregolarità riscontrate, le Fiamme Gialle hanno richiesto e ottenuto dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento la sospensione dell’attività imprenditoriale, avendo accertato una percentuale di lavoratori in nero superiore al limite consentito. Contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 15mila euro.