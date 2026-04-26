BACOLI (rgl) – Una lite nata per motivi sentimentali, poi la violenza improvvisa che trasforma un pomeriggio qualunque in una scena di paura. È accaduto a Bacoli, lungo via Spiaggia, nei pressi del porto di Marina Grande, dove due giovanissimi sono rimasti feriti a coltellate. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, quando una segnalazione al 112 ha fatto intervenire sul posto i carabinieri della Stazione locale. All’arrivo dei militari, la scena era già chiara: due ragazzi, entrambi 16enni originari di Pozzuoli, presentavano ferite da arma da taglio superficiali. Secondo una prima ricostruzione, a colpirli sarebbe stato un 17enne del posto, al culmine di una lite legata a questioni sentimentali. Dopo l’aggressione, il giovane si sarebbe dato alla fuga, facendo perdere temporaneamente le proprie tracce. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’accaduto, senza rendere necessario il trasporto in ospedale per i feriti. Le ricerche dell’aggressore sono durate poco: il 17enne è stato successivamente accompagnato in caserma dai propri genitori. Per lui è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica per i Minorenni, dove dovrà rispondere di lesioni personali aggravate.