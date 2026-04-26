PALMA CAMPANIA (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Una mattinata da incubo. Lungo via Palma, tra Palma Campania e San Paolo Bel Sito, un alterco stradale ha rischiato di degenerare in tragedia. Erano circa le 8.30 di ieri quando un gruppo di una trentina di ciclisti stava percorrendo la strada in direzione San Paolo Bel Sito. Secondo una prima ricostruzione, un automobilista, infastidito dalla loro presenza, avrebbe iniziato a suonare il clacson in maniera insistente. Subito dopo, durante una manovra di sorpasso, avrebbe urtato uno dei ciclisti, facendo esplodere la tensione. Dalle proteste si è passati rapidamente allo scontro. Il gruppo ha reagito verbalmente, ma la situazione è degenerata: l’uomo, un 50enne originario di Nola, ha fermato l’auto ed è sceso impugnando un machete, brandendolo in modo minaccioso contro i ciclisti. Ne è nata una colluttazione che ha coinvolto più persone, trasformando la strada in un teatro di caos e paura. Quattro persone sono rimaste ferite in maniera lieve: tre ciclisti e lo stesso automobilista. Sul luogo dell’accaduto è arrivata una volante del commissariato di Polizia di Nola, che ha riportato la situazione sotto controllo e avviato gli accertamenti. L’uomo è stato denunciato per possesso e porto abusivo di arma. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e accertare eventuali ulteriori responsabilità.