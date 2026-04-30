MARIGLIANO (rgl) – Un segnale chiaro, che guarda al sociale ma anche all’efficienza amministrativa. Il Consiglio comunale di Marigliano ha approvato due regolamenti destinati a incidere concretamente sulla vita dei cittadini, tra inclusione e gestione delle entrate. Il primo provvedimento introduce la figura del Garante per la disabilità, un punto di riferimento per le persone con disabilità e le loro famiglie. La nomina sarà affidata al Consiglio comunale con una maggioranza qualificata dei due terzi, una scelta che punta a individuare una figura autorevole, condivisa e realmente operativa nella tutela dei diritti. Accanto a questo, arriva anche il via libera al regolamento sulla definizione agevolata delle entrate comunali, uno strumento che consentirà ai cittadini di regolarizzare eventuali posizioni debitorie con condizioni più favorevoli. Un’iniziativa che mira non solo a venire incontro alle esigenze dei contribuenti, ma anche a rafforzare la capacità di riscossione dell’ente. “Si tratta di due provvedimenti che vanno nella direzione di un Comune più giusto e più efficiente”, ha dichiarato il sindaco Gaetano Bocchino. “Da un lato rafforziamo le politiche di inclusione, dotandoci di una figura che avrà un ruolo concreto nella tutela dei diritti delle persone con disabilità; dall’altro offriamo ai cittadini un’opportunità per mettersi in regola, con un approccio improntato all’equità e alla responsabilità”. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Commissione Bilancio Antonio Di Sauro e dall’assessore al Bilancio Annamaria De Falco, che hanno seguito l’iter del regolamento sulla definizione agevolata. Sul fronte sociale, il plauso è arrivato dalla presidente della Commissione Politiche Sociali Rosa Capua per il lavoro svolto sull’istituzione del Garante.