MARIGLIANO (rgl) – C’è una memoria che non resta nei libri, ma cammina tra la gente, si accende nelle piazze e trova nuova voce nella musica. A Marigliano, il 25 aprile non sarà solo una ricorrenza, ma un’esperienza collettiva capace di unire generazioni, storie e visioni. Sabato 25 aprile, alle 20, la villa comunale si trasformerà in un grande spazio di condivisione con il concerto “Resistenza: ieri, oggi e sempre”, un evento che intreccia memoria storica, partecipazione civica e cultura contemporanea. L’iniziativa, organizzata dal gruppo GIO.C.A. Live e promossa da realtà attive sul territorio come Cooperativa Irene ’95, Mediterranea Saving Humans Marigliano, Laboratorio di Comunità e Rete Vesuviana Solidale, gode del patrocinio morale del Comune. L’obiettivo è chiaro: rendere vivo e attuale il significato della Festa della Liberazione, trasformandola in un momento aperto, inclusivo, capace di parlare anche alle nuove generazioni. Sul palco si alterneranno band e artisti locali, protagonisti di un programma musicale pensato per raccontare il territorio attraverso suoni ed emozioni. Non solo musica. Durante la serata sarà premiata la squadra di Baskin RaggioSunBoys Marigliano, vincitrice del campionato regionale 2025/26: un simbolo concreto di inclusione, sport e spirito di squadra, capace di incarnare quei valori di partecipazione e uguaglianza che il 25 aprile rappresenta. Spazio anche alle testimonianze di Resistenza, momenti di riflessione che metteranno in dialogo passato e presente, riportando al centro temi come libertà, democrazia e impegno civile. La partecipazione della comunità palestinese della Campania rafforzerà ulteriormente il messaggio universale della serata: i diritti e la dignità dei popoli non hanno confini.