MARCIANISE (rgl) – Un viaggio tra musica, spettacolo e cinema per celebrare una leggenda senza tempo. Il centro commerciale “Campania” si prepara a trasformarsi in un palcoscenico immersivo dedicato a Michael Jackson, in occasione dell’uscita del biopic “Michael”, in programmazione presso Uci Cinemas Campania. Il 24 e 25 aprile, piazza Campania diventerà un vero e proprio set scenografico ispirato all’immaginario dei Grammy Awards, con installazioni iconiche, aree fotografiche e spazi esperienziali pensati per coinvolgere il pubblico in prima persona. Durante entrambe le giornate, i visitatori potranno accedere liberamente all’area, partecipare ad attività interattive e ricevere gadget legati alla loyalty app Io & Campania. Il cuore dell’evento sarà però la componente spettacolare: flashmob coreografati sulle note di Thriller animeranno il centro per tutta la giornata, seguiti da workshop di danza guidati da un impersonator del Re del Pop. Il momento clou è previsto per la sera del 24 aprile alle 21:00, quando la King of Pop Tribute Band porterà in scena uno show ad alto impatto tra musica, coreografie ed effetti speciali, con accesso front stage riservato agli utenti dell’app. Il 25 aprile spazio anche all’innovazione con un Photo Booth AI che permetterà ai visitatori di trasformarsi nelle iconiche copertine discografiche di Michael Jackson, creando contenuti personalizzati da condividere sui social. Un’esperienza pensata per andare oltre la semplice visione cinematografica: dopo aver vissuto l’energia e l’immaginario dell’artista dal vivo, il pubblico potrà continuare il viaggio nelle sale di Uci Cinemas, dove il film “Michael” è già tra i titoli più attesi.