MARCIANISE (rgl) – Due giorni di spettacolo, talento e grandi opportunità. Il mondo della danza accende i riflettori sul centro commerciale Campania, pronto a trasformarsi in un grande palcoscenico per la tappa Sud di “Ballando On The Road 2026”. Sabato 9 e domenica 10 maggio, dalle 12.30 alle 19.30, il celebre talent itinerante ideato da Milly Carlucci e prodotto da Aurelia Production farà tappa in Campania con casting dal vivo e performance aperte al pubblico. Giunto alla sua undicesima edizione, “Ballando On The Road” rappresenta uno degli appuntamenti più attesi per ballerini e appassionati, offrendo una vetrina importante sia per professionisti che per amatori. Durante le due giornate, i partecipanti si esibiranno davanti a una giuria d’eccezione composta, oltre che dalla stessa Carlucci, anche da volti noti di Ballando con le Stelle: Nikita Perotti, Veera Kinnunen, Sara Di Vaira, Giada Lini e Matteo Addino. In gara ci saranno gli aspiranti ballerini che hanno già superato la prima selezione online. Al termine delle tappe live verranno scelti 32 concorrenti che accederanno alle puntate televisive del format, con la possibilità per 8 di loro di entrare nel torneo “Ballando con Te”, in onda su Rai 1 nella prossima stagione. Le selezioni sono suddivise in due categorie: la sezione Open, aperta a tutti senza limiti di età o livello, e la sezione Pro, riservata ai ballerini professionisti maggiorenni. Un format inclusivo che punta a valorizzare ogni stile e talento, dal principiante al professionista. “Ballando On The Road” si conferma così non solo un trampolino di lancio verso la televisione, ma anche un evento capace di coinvolgere famiglie, giovani e curiosi, trasformando uno spazio quotidiano in un’esperienza di intrattenimento immersiva. Per l’occasione, i visitatori potranno anche scaricare l’app Io e Campania per accedere a gadget esclusivi durante il weekend dedicato alla danza.