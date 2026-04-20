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Taurasi, minaccia di lanciarsi da un ponte: salvato in extremis dai carabinieri

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Redazione GL
Author: Redazione GL
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TAURASI (rgl) – Un attimo sospeso tra la vita e il vuoto, poi l’intervento decisivo che cambia tutto. È successo nella giornata di ieri tra Taurasi e Lapio, dove i carabinieri hanno salvato un uomo che stava per compiere un gesto estremo. L’allarme era scattato poco prima, quando al numero di emergenza 112 era arrivata la segnalazione dell’allontanamento dell’uomo, che aveva manifestato chiari intenti suicidi. Le ricerche, coordinate dalla compagnia di Mirabella Eclano, sono partite immediatamente, coinvolgendo più pattuglie sul territorio. Nonostante le informazioni iniziali fossero frammentarie, grazie a un lavoro rapido e coordinato di raccolta e verifica dei dati, i militari sono riusciti a localizzare l’uomo lungo la strada provinciale 215, sul ponte che attraversa il fiume Calore, a circa 15 metri di altezza. La scena che si sono trovati davanti era drammatica: l’uomo era già proteso nel vuoto, con parte del corpo oltre il parapetto. Senza esitazione, i carabinieri sono intervenuti afferrandolo e mettendolo in salvo. Fondamentale anche il dialogo instaurato subito dopo, che ha permesso di calmare l’uomo e affidarlo poi alle cure del personale sanitario.

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