Mugnano di Napoli, colpi di pistola e fuga: 34enne ferito alla gamba

MUGNANO DI NAPOLI (rgl) – Un improvviso boato, poi la paura. Un altro episodio di violenza scuote il territorio di Mugnano di Napoli dove nel pomeriggio di ieri un uomo è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco mentre si trovava a bordo della propria auto. L’allarme è scattato in via Mugnano-Calvizzano dove i carabinieri della stazione locale sono intervenuti a seguito della segnalazione di una persona ferita. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, un 34enne napoletano – già noto alle forze dell’ordine – sarebbe stato preso di mira da un individuo che ha aperto il fuoco per cause ancora da chiarire. Uno dei proiettili ha colpito l’uomo alla gamba sinistra. Immediati i soccorsi: il ferito è stato trasportato al pronto soccorso, dove è stato medicato. Le sue condizioni non destano preoccupazione e non risulta in pericolo di vita. Restano però molti interrogativi sull’accaduto. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica del ferimento e individuare il responsabile. Al momento non si esclude alcuna pista, mentre gli inquirenti lavorano per chiarire se si tratti di un episodio legato a contesti criminali o di un regolamento di conti.