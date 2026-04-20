Musica e fan al Vulcano Buono: arrivano Arisa e Marco Masini

NOLA (rgl) – Due appuntamenti, due grandi nomi della musica italiana e un’unica location pronta ad accogliere centinaia di fan. A Nola, il Vulcano Buono si prepara a trasformarsi in un vero e proprio palcoscenico di emozioni con gli attesi firmacopie di Arisa e Marco Masini. Si parte il mercoledì 22 aprile alle 17:30, in piazza Capri, con Arisa che incontrerà il pubblico per firmare le copie del suo nuovo album “Foto Mosse”. Un progetto intenso e personale, composto da 15 tracce, che esplora il tema dell’instabilità come chiave di lettura della realtà. Un lavoro già accolto con entusiasmo dalla critica, definito “impulsivo, libero e senza filtri”. L’evento rappresenta inoltre l’unica occasione di questo tipo in Campania e nel Sud Italia, rendendolo ancora più atteso. L’accesso sarà consentito a partire dalle 16. Venerdì 24 aprile, sempre in piazza Capri ma alle ore 18, sarà invece la volta di Marco Masini, protagonista del firmacopie del suo nuovo album “Perfetto Imperfetto”, tredicesimo lavoro in studio pubblicato lo scorso marzo. Tra i brani più attesi anche “Male necessario”, presentato al Festival di Sanremo in collaborazione con Fedez. L’accesso al pubblico sarà possibile dalle 17. Per partecipare agli eventi sarà necessario essere in possesso del disco (CD o vinile) e del pass dedicato. Gli utenti Android potranno scaricarlo tramite l’app ufficiale del Vulcano Buono, mentre per i possessori di iPhone sarà disponibile in formato cartaceo presso l’infopoint del centro commerciale. Previsto inoltre un accesso prioritario per chi acquisterà il disco direttamente negli store del Vulcano Buono, con ingresso regolato in base all’ordine di numerazione.