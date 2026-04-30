Napoli, a spasso con una katana: carabinieri denunciano 42enne

NAPOLI (rgl) – Una scena insolita, quasi surreale, a Napoli, dove un uomo è stato sorpreso a passeggiare con una spada giapponese tra le mani. Un episodio che ha attirato l’attenzione dei carabinieri e si è concluso con una denuncia. È accaduto nel quartiere Pianura, in piazza San Giorgio, dove i militari della locale stazione hanno fermato un 42enne, già noto alle forze dell’ordine, mentre impugnava una katana, seppur ancora nel fodero. Una presenza decisamente fuori contesto che ha fatto scattare immediatamente il controllo. L’uomo è stato prontamente disarmato e la spada sequestrata. Ai militari avrebbe raccontato di aver rinvenuto l’arma poco prima nei pressi di un cassonetto dei rifiuti e di averla raccolta con l’intenzione di portarla a casa per poi rivenderla. Una giustificazione che non ha evitato il deferimento: il 42enne è stato infatti denunciato per porto abusivo di armi.