Napoli, due minorenni trovati con pistole replica: nei guai

NAPOLI (rgl) – Un intervento rapido, scattato dopo una segnalazione, che riaccende l’attenzione sul fenomeno delle armi tra giovanissimi. Nella tarda mattinata di ieri, nel cuore di Napoli, la Polizia di Stato ha fermato due minorenni trovati in possesso di pistole replica prive del tappo rosso. L’episodio si inserisce nell’ambito dei servizi straordinari disposti dalla Questura per contrastare la detenzione abusiva di armi sul territorio. Gli agenti del commissariato San Ferdinando, durante un controllo, sono intervenuti in via Nazario Sauro dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa che indicava la presenza di un giovane armato. Giunti sul posto con il supporto della Polizia Locale, i poliziotti hanno individuato due ragazzi seduti sugli scogli. Dopo averli bloccati, hanno effettuato un controllo nell’area circostante, rinvenendo proprio lì sotto due pistole replica prive del tappo rosso, elemento che le rende facilmente confondibili con armi vere. Per il 15enne è scattata la denuncia, mentre l’altro minorenne è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria. Entrambi sono stati poi affidati ai rispettivi genitori.