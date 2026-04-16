NAPOLI (rgl) – Una lite familiare degenerata nel sangue, colpi di pistola esplosi all’interno di un’abitazione e una fuga durata ore. È lo scenario che ha scosso il quartiere Secondigliano di Napoli, dove la polizia ha fermato un 41enne. I fatti risalgono alla serata del 9 aprile, quando, in uno stabile del popoloso quartiere napoletano, l’uomo avrebbe sparato contro il compagno della madre al culmine di una lite nata da vecchi dissapori. La vittima è rimasta gravemente ferita, mentre l’aggressore si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce per diverse ore. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli – IV Sezione Indagini (violenza di genere e tutela delle fasce deboli) e condotte dalla Squadra Mobile, hanno permesso di ricostruire rapidamente la dinamica dei fatti e di individuare il presunto autore. Il 41enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti, è stato sottoposto a fermo nella serata di venerdì 10 aprile. Dopo l’interrogatorio, il provvedimento è stato convalidato dal gip del tribunale di Napoli, che ha disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere. L’uomo dovrà rispondere di tentato omicidio, oltre che di porto e detenzione illegale di arma da fuoco.