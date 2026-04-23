BRUSCIANO (rgl) – Un nascondiglio improvvisato tra le mura di un palazzo, armi pronte all’uso e droga occultata con cura. È quanto scoperto dai carabinieri della stazione di Brusciano durante un servizio di controllo del territorio nel quartiere popolare “ex legge 219”. La pattuglia stava perlustrando via De Filippo quando l’attenzione dei militari è stata attirata da un’area comune antistante una palazzina. Un dettaglio che non ha convinto del tutto i carabinieri, spingendoli ad approfondire il controllo con un’ispezione più accurata. La scoperta è arrivata poco dopo: all’interno di un’intercapedine, ben nascosti, sono stati rinvenuti una pistola revolver modificata e una pistola semiautomatica alterata con serbatoio. Insieme alle armi, anche 85 proiettili di vario calibro, un caricatore e un panetto di hashish del peso di circa 47 grammi. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato. Le armi saranno ora sottoposte ad accertamenti balistici per verificare un eventuale utilizzo in episodi criminosi, inclusi fatti di sangue.