CARDITO (rgl) – Una partita che doveva cambiare il destino di entrambe e che invece lascia tutto in sospeso. Tra Nola e Ferrandina finisce 0-0, un pareggio che muove la classifica ma non risolve nulla: i nolani interrompono la striscia di sette sconfitte consecutive ma scivolano nei playout, mentre i lucani restano impantanati al penultimo posto. Mister Giampà sceglie la continuità tattica, inserendo Romano sulla fascia al posto di Setola, D’Angelo nel tridente offensivo e Gallo in difesa al posto dell’infortunato Cipolla. La gara, sin dalle prime battute, si presenta bloccata e nervosa, con entrambe le squadre consapevoli del peso della posta in palio. La prima vera occasione arriva al 33’: brivido per il Nola quando Kisseih viene lanciato a rete, ma arriva stanco davanti a Montalti e conclude fuori. La risposta dei padroni di casa è affidata a Guarracino che, su cross di Estrella, prova il colpo di testa senza però inquadrare lo specchio. Nel secondo tempo il copione non cambia: ritmo spezzato, poche geometrie e tanta tensione. Al 72’ il Ferrandina si rende pericoloso con Asare, ma la sua conclusione termina fuori. Poco dopo è il Nola ad andare a un passo dal vantaggio: Galano pesca Rossi che salta un uomo e calcia in area, ma Galiano compie un intervento decisivo deviando in angolo. Il finale si accende. Al 79’ gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Asare, ma il forcing del Nola non produce il risultato sperato. Al minuto 86 Rossi, a tu per tu con il portiere, non riesce a concretizzare; sulla ribattuta Galano manda clamorosamente fuori. Due minuti dopo altra occasione: Marcelli serve Guarracino che, in scivolata, non trova la deviazione vincente. Nel recupero ci prova ancora Galano dalla distanza, ma Galiano si conferma protagonista negando il gol anche questa volta. Dopo cinque minuti di recupero il triplice fischio sancisce un pareggio amaro per entrambe: il Nola interrompe la serie negativa ma non evita i playout, mentre il Ferrandina resta in piena zona retrocessione. Una sfida che prometteva risposte e che invece lascia solo rimpianti.

LE DICHIARAZIONI – “Sicuramente per quel che si è visto meritavamo più la vittoria che il pareggio ma non possiamo pensarci più – ha dichiarato Marco Capone, difensore del Nola – è indubbio che è un periodo particolare, comprendiamo la situazione ma ci sono ancora 6 punti a disposizione e dobbiamo farne quanti più possibile. Abbiamo elementi che possono risolvere le gare anche con una giocata. Non è ancora finito nulla, lavoriamo solo e alla fine verremo premiati“.

IL TABELLINO

NOLA – FERRANDINA 0-0

NOLA: Montalti, Capone (44′ Setola), Gallo, D’Amore, Romano, Berardocco (73′ Papa), Marcelli, Nunziante (71′ Peluso), Estrella (61′ Galano), Guarracino, D’Angelo (55′ Rossi). A disposizione: Colella, Iannello, Troise, Ambrosio. Allenatore: Domenico Giampà (squalificato).

FERRANDINA: Galiano, Asare, Canavese, Cristiano (55′ Calabria), Kisseih, Gianfreda, Brancati, Antonacci (82′ Lauria), Otero, Pizzo (73′ Gallitelli), Sepe (86′ Quaranta). A disposizione: Mosti, Finamore, De Simone, Maltese, Ibrahima. Allenatore: Simone Minincleri.

ARBITRO: Leone di Avezzano (Mariut di Asti e Vicari di Lucca).

NOTE: espulso Asare per doppia ammonizione per il Ferrandina; ammoniti Sepe e Pizzo per il Ferrandina.

CLASSIFICA GIRONE H (32esima GIORNATA): Barletta 67; Martina e Città di Fasano 59; Paganese 55; Nardò 52; Afragolese e Gravina 49; Fidelis Andria e Virtus Francavilla 47; Real Normanna 40; Sarnese, Francavilla e Manfredonia 39; Nola 38; Heraclea 35; Pompei 28; Ferrandina 27; Real Aceranna 14.

PROSSIMO TURNO (33esima GIORNATA): Afragolese-Gravina; Barletta-Real Acerrana; Ferrandina-Nardò; Manfredonia-Fidelis Andria; Martina-Heraclea; Paganese-Nola; Pompei-Virtus Francavilla; Sarnese-Francavilla.