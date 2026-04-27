PAGANI (rgl) – Doveva essere la partita della svolta, si è trasformata in una serata da dimenticare. Il Nola cade pesantemente al “Marcello Torre”, travolto 5-0 dalla Paganese nel derby campano della 33ª giornata, e vede complicarsi in maniera drastica il cammino verso la salvezza diretta. Una gara che, sulla carta, poteva rappresentare uno spartiacque per i bianconeri, a caccia di punti fondamentali per evitare i playout, ma che si è invece trasformata in un monologo degli azzurrostellati, cinici e concreti in ogni fase del match. Nonostante l’assenza in panchina di mister Giampà, fermato per squalifica, il Nola approccia bene la gara. La squadra si mostra viva nei primi minuti, costruendo alcune ripartenze interessanti. Al 5’ è Rossi a provare a sorprendere Gallo con un tiro dalla distanza, ma il portiere della Paganese risponde con un intervento sicuro. Dopo un avvio equilibrato, però, la partita cambia volto intorno alla mezz’ora. Al 27’ Montali compie un autentico miracolo su un tiro a giro di Mancino, ma un minuto più tardi lo stesso portiere non riesce a gestire un tiro-cross dalla sinistra: la palla resta lì, a pochi passi dalla linea, e El Haddadi ne approfitta per firmare il vantaggio. Il Nola prova a reagire e al 36’ sfiora il pareggio con Romano, ma Gallo è ancora decisivo. È il momento chiave della partita: dal possibile 1-1 al raddoppio della Paganese nel giro di due minuti. Al 38’, infatti, un’azione corale perfetta libera De Nova in area, che deposita in rete il 2-0. Nella ripresa arriva subito il colpo che chiude virtualmente i giochi. Dopo pochi minuti Paredes parte in contropiede e lascia partire un tiro dalla distanza che vale il 3-0. Il Nola accusa il colpo ma non smette di provarci: al 53’ una bella azione porta Marcelli al tiro, salvato sulla linea, con Gallo ammonito per un intervento fuori area. I bianconeri insistono, ma manca precisione sotto porta. Ambrosio spreca una buona occasione al 65’, mentre al 70’ un corner pericoloso non trova la deviazione vincente. La Paganese, invece, è spietata. Al 78’ Mancino cala il poker con una conclusione potente che non lascia scampo a Montali. Nel finale arriva anche la quinta rete: al 90’ Lombardi chiude definitivamente i conti con un tiro dalla distanza che certifica la goleada. Un passivo pesante, che fotografa una partita sfuggita di mano dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato. Per il Nola è una sconfitta che pesa, non solo per il risultato, ma per le implicazioni in classifica: la corsa alla salvezza diretta si fa ora ancora più complicata.

LE DICHIARAZIONI – “Chiedo scusa a tutta la tifoseria per questa sconfitta. Ho sempre avuto rispetto e sono orgoglioso di rappresentare questa società – ha dichiarato il presidente Giuseppe Langella – Ho intenzione di continuare con questo progetto e restare anche l’anno prossimo ma c’è bisogno della vicinanza dei tifosi, compresi gli ultras. Ci sarà da lottare novanta minuti e probabilmente anche oltre per un’altra gara. Lancio un appello alla piazza. Facciamo due passi indietro tutti. Remiamo nella stessa direzione. Bisogna salvare il Nola“.

IL TABELLINO

PAGANESE-NOLA 5-0

PAGANESE: Gallo, Piga, Figueras, De Nova, Pierce (55′ Langella), Mancino, Pierdomenico (80′ Giordano), Labriola (55′ Graziani), Paredes (76′ La Monica), Gatto, El Haddadi (59′ Lombardi). A disposizione: Mangiarcina, Conson, Isufi, Di Biagio. Allenatore: Raffaele Novelli (squalificato).

NOLA: Montalti, Gallo, D’Amore (46′ Ambrosio), Cipolla (15′ Romano), Dell’Orfanello (58′ Galano), Berardocco (48′ Papa), Marcelli, Setola, Nunziante, Guarracino, Rossi (19′ D’Angelo). A disposizione: Colella, Iannello, Galizia, Peluso. Allenatore: Domenico Giampà (squalificato).

ARBITRO: Arnese di Teramo (Cavallaro di Rovigo e Tonti di Brescia).

RETI: 28′ El Haddadi, 38′ De Nova, 47′ Paredes, 78′ Mancino, 90′ Lombardi.

NOTE: ammonito Gallo per la Paganese, espulso Rossi dalla panchina per il Nola.

CLASSIFICA GIRONE H (33esima GIORNATA): Barletta 70 (Promosso in Lega Pro); Martina 62; Città di Fasano 59; Paganese 58; Nardò e Gravina 52; Afragolese 49; Fidelis Andria 48; Virtus Francavilla 47; Real Normanna 43; Sarnese, Francavilla e Manfredonia 40; Nola 38; Heraclea 35; Pompei 31; Ferrandina 30; Real Aceranna 14 (retrocessa in Eccellenza).

ULTIMO TURNO (34esima GIORNATA): Fasano-Paganese; Fidelis Andria-Pompei; Francavilla-Afragolese; Gravina-Real Normanna; Heraclea-Ferrandina; Nardò-Barletta; Nola-Martina; Real Acerrana-Manfredonia; Virtus Francavilla-Sarnese.

Prima posizione: Promozione in Lega Pro (Barletta)

dalla seconda alla quinta posizione: play off

dalla 13 posizione alla 16esima posizione: play out

17esima e 18esima posizione: retrocesse (Real Acerrana già retrocessa)