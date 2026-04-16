NAPOLI (rgl) – C’è un luogo, oggi sempre più raro, dove le storie tornano ad essere vere, nude, senza filtri. Non è un set televisivo né un semplice profilo social, ma un progetto che sta prendendo forma tra immagini, emozioni e identità: si chiama “Ognivolto”. Nel panorama creativo contemporaneo, dominato da contenuti veloci e spesso superficiali, il giovane videomaker Ciro Maria Gabi Sannino sceglie una strada diversa. La sua idea è semplice quanto potente: trasformare un’intervista in un’esperienza immersiva, capace di raccontare davvero chi siamo. “Ognivolto” nasce così come un format narrativo strutturato in stagioni, in cui ogni episodio è dedicato a una persona e alla sua storia. Ma qui il racconto non si ferma alle parole. Dopo ogni intervista, prende vita un servizio fotografico artistico che traduce emozioni, fragilità e vissuti in immagini. Non semplici scatti, ma veri e propri ritratti dell’anima. Il risultato è un linguaggio ibrido, a metà tra documentario e arte visiva, che riesce a coinvolgere pubblico e protagonisti in modo autentico. Un progetto che cresce rapidamente, prodotto da Sannino Cng Production, e che sta attirando sempre più attenzione nel mondo digitale. Tra i volti già protagonisti spiccano i talenti ciccianesi Myky Petillo e Pasqualino Maione, le cui storie rappresentano perfettamente lo spirito del format: intense, personali, senza costruzioni. Accanto a loro anche il rapper Luca Blindo, che contribuisce ad arricchire un mosaico di esperienze diverse ma profondamente umane. “Ognivolto” si afferma così come un archivio di identità, un racconto corale che mette al centro le persone e la loro verità, lontano dalle logiche dell’apparenza. Un invito a fermarsi, ascoltare e, forse, riconoscersi nelle storie degli altri. Il progetto continua a evolversi sui social, in particolare su Instagram https://www.instagram.com/ognivoltohaunastoria, dove immagini, anticipazioni ed episodi alimentano una narrazione in continuo movimento. Perché, in fondo, ogni volto ha davvero qualcosa da raccontare.