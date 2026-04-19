NAPOLI (rgl) – Un camion apparentemente vuoto, fermo in una zona strategica della città, e un’intuizione che si rivela decisiva. È così che, al calare del sole, i carabinieri hanno messo a segno un duro colpo al traffico di droga nel cuore di Napoli. I militari del Nucleo Operativo della compagnia Napoli Stella stavano perlustrando le arterie principali della città, nei pressi dell’ingresso del Porto di Napoli, quando la loro attenzione è stata attirata da un camion parcheggiato in modo sospetto. All’interno dell’abitacolo due uomini: alla guida un 54enne spagnolo incensurato, accanto a lui un 38enne marocchino già noto alle forze dell’ordine. Il loro atteggiamento nervoso e poco collaborativo ha spinto i militari ad approfondire il controllo. All’apertura del vano posteriore il mezzo sembrava vuoto, ma qualcosa non tornava. Un piccolo disallineamento nel rivestimento ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di ispezionare più a fondo. Sollevando i pannelli, la scoperta: un nascondiglio perfettamente realizzato, al cui interno erano occultati ben 566 chilogrammi di hashish. Nel camion sono stati rinvenuti e sequestrati anche 78mila euro in contanti. Le operazioni sono proseguite con una perquisizione nell’abitazione del 38enne a Frignano, dove i militari hanno trovato ulteriori 27 chili di hashish e circa 3 chili di cocaina. Entrambi gli uomini sono stati arrestati. Il 54enne dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio, mentre il 38enne è accusato anche di violenza e lesioni. Sono stati trasferiti in carcere in attesa di giudizio.