MELITO DI NAPOLI (rgl) – Un boato improvviso, poi il silenzio carico di paura. È bastato un attimo perché un normale pomeriggio si trasformasse in tragedia sfiorata a Melito di Napoli dove un giovane centauro è ora sospeso tra la vita e la morte. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Roma, all’altezza del civico 37. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Marano, allertati per un violento sinistro stradale. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, un ragazzo di 20 anni, residente a Melito, mentre era in sella alla sua moto avrebbe tamponato un’autovettura per cause ancora da chiarire. L’impatto è stato devastante: il giovane è stato sbalzato dalla sella finendo contro altri veicoli parcheggiati lungo la strada, in una carambola che ha fatto temere immediatamente il peggio ai presenti. Scene di forte tensione tra passanti e residenti, accorsi subito per prestare i primi soccorsi. Il 20enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Giugliano, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime e il giovane è attualmente in pericolo di vita.