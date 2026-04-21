martedì, Aprile 21, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Melito, perde il controllo della moto e si schianta: 20enne lotta tra la vita e la morte

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

MELITO DI NAPOLI (rgl) – Un boato improvviso, poi il silenzio carico di paura. È bastato un attimo perché un normale pomeriggio si trasformasse in tragedia sfiorata a Melito di Napoli dove un giovane centauro è ora sospeso tra la vita e la morte. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Roma, all’altezza del civico 37. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Marano, allertati per un violento sinistro stradale. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, un ragazzo di 20 anni, residente a Melito, mentre era in sella alla sua moto avrebbe tamponato un’autovettura per cause ancora da chiarire. L’impatto è stato devastante: il giovane è stato sbalzato dalla sella finendo contro altri veicoli parcheggiati lungo la strada, in una carambola che ha fatto temere immediatamente il peggio ai presenti. Scene di forte tensione tra passanti e residenti, accorsi subito per prestare i primi soccorsi. Il 20enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Giugliano, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime e il giovane è attualmente in pericolo di vita.

Print Friendly, PDF & Email
spot_img
Previous article
Taurasi, minaccia di lanciarsi da un ponte: salvato in extremis dai carabinieri
Next article
Il “Campania” celebra Michael Jackson: due giorni tra musica, show e cinema
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com