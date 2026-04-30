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Napoli, poiana smarrita in strada: recuperata e restituita ai proprietari

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
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NAPOLI (RGL) – Un ritrovamento insolito, che ha attirato l’attenzione dei passanti e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Questa mattina, intorno alle 10, i carabinieri sono intervenuti in via Nuova Villa, nel quartiere San Giovanni a Teduccio a Napoli, a seguito di una segnalazione giunta al 112. Giunti sul posto, i militari hanno individuato un esemplare di Poiana di Harris posato sui dissuasori mobili lungo la carreggiata. L’animale, dotato di anello di riconoscimento, è apparso sin da subito docile e in buone condizioni. Attraverso gli accertamenti effettuati, è stato possibile risalire ai legittimi proprietari: si tratta di una ditta di disinfestazioni con sede a Pozzuoli, dalla quale il rapace si era allontanato nei giorni scorsi. Dopo le verifiche sanitarie condotte con il supporto del personale dell’Asl, che hanno confermato il buono stato di salute dell’animale, la poiana è stata affidata nuovamente ai proprietari.

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