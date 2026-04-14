CICCIANO (rgl) – Una serata intensa, carica di emozione e memoria, capace di unire istituzioni, giovani e comunità nel segno dei valori più autentici dello sport e della solidarietà. A Cicciano, nella suggestiva cornice della chiesa di San Giacomo Apostolo, si è svolta l’ottava edizione del premio nazionale “Assessore Domenico De Stefano”, un appuntamento ormai simbolo per il territorio nolano, dedicato al ricordo dell’indimenticato assessore Domenico De Stefano, scomparso prematuramente a soli 42 anni. Organizzata dall’Asd Acli Sei Do Kan, guidata dal presidente Antonio Lombardi, la manifestazione ha premiato personalità che si sono distinte nei campi dello sport, della cultura, della politica e del sociale, incarnando i valori di giustizia, inclusione e impegno civile che hanno caratterizzato la vita di De Stefano. A condurre la serata sono stati l’attore Nunzio Amato e la giornalista Preziosa Lombardi, mentre l’apertura è stata affidata al momento religioso guidato da Don Paolo Menna. Tra gli ospiti istituzionali, la presidente del Comitato Scientifico Angelina De Stefano, il sindaco di Marigliano Gaetano Bocchino, il vicesindaco Dino Manna e il presidente del Consiglio comunale Vito Lombardi. Presenti anche Paolo Aliperti e Pietro Bernardo, presidente dell’Epli (Ente Pro Loco Italiane). Non è mancato, seppur a distanza, il contributo del presidente nazionale Acli Emiliano Manfredonia, mentre Umberto Cristadoro ha inviato un messaggio di saluto. Ampio spazio è stato dedicato al dibattito “Bullismo-Violenza-Inclusione-Legalità”, moderato dal giornalista Nello Lauro, con gli interventi dell’avvocato Anna Maria D’Arienzo, della sociologa Isabella Sommese e dell’artista Roberto Mosella “Rovirò”, fondatore del Rivitalismo. La serata è stata impreziosita da momenti artistici di grande impatto emotivo: dalla voce di Antonio Martiniello, che ha interpretato “La cura per me”, all’intenso intermezzo del duo TribalAfro sulle note di “Hallelujah”. Applausi anche per la ballerina Carolina Casaburi, protagonista prima di un assolo sulle note di Mahmood e poi dell’esibizione con il gruppo “Suoni Barricati”. Un mix di musica e danza che ha reso ancora più coinvolgente l’atmosfera della serata. Grande attenzione anche alla mostra contro la violenza, realizzata dagli artisti del territorio Celeste Napolitano, Maria De Riggi, Lina D’Avanzo, Raffaella De Stefano, Giusy Iodice, Fiorangelo Giuliano, Antonia Aschettino, Giulia Avilla, Maria Rosaria Esposito, Fiorentina Speciale, Carmen Punto Arte, Giovanna Secondulfo, Filomena De Risi e con la speciale partecipazione di Federico Natale a testimonianza dell’impegno culturale e sociale dell’iniziativa. Tra premiati per la sezione “Arte-Cultura-Sport-Sociale-Politica-Medicina-Legalità” riconoscimento a Matteo Allesina, simbolo di resilienza e determinazione, e al sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, premiato per il suo impegno a favore dei giovani e delle fasce più fragili. Per la sezione “A sostegno delle attività Sei-Do-Kan” il riconoscimento è andato al Gruppo Cocos, mentre per la sezione “Benemerenze” è stata premiata Maria De Riggi, presidente dell’Unitre Cicciano, per la dedizione al territorio e alle tradizioni. (foto di Eugenio Peluso)