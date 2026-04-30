MARCIANISE (rgl) – Il glamour del grande schermo incontra il pubblico in un evento che promette di trasformare una semplice visita al centro commerciale in un’esperienza da red carpet. Il centro commerciale “Campania” si prepara a diventare una passerella d’eccezione per celebrare l’arrivo nelle sale di “Il Diavolo veste Prada 2″. In occasione dell’uscita del film, uscito ieri 29 aprile, venerdì 2 maggio piazza Campania ospiterà un evento speciale dedicato agli amanti della moda e dell’intrattenimento. Dalle ore 16 alle 20, i visitatori potranno partecipare a una coinvolgente photo opportunity ispirata all’universo fashion della celebre pellicola. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Uci Cinemas Cinepolis Marcianise, offrirà a tutti la possibilità di calarsi nei panni delle star di copertina, posando per uno scatto in perfetto stile “Runway”. Le foto, stampate in formato Polaroid, diventeranno un ricordo immediato e originale di un’esperienza unica. L’evento è completamente gratuito e aperto a tutti, con l’obiettivo di unire cinema e moda in un contesto dinamico, accessibile e coinvolgente. Per partecipare e diventare protagonisti della passerella, sarà sufficiente scaricare l’app “Io&Campania”.