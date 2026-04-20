MARIGLIANO (rgl) – Notte di sangue nel cuore di Marigliano, dove una rissa tra giovani si è trasformata in un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Intorno alla mezzanotte, i carabinieri della stazione locale sono intervenuti in corso Umberto, all’altezza del civico 419, dopo una segnalazione del 118. Poco prima, per cause ancora in corso di accertamento, era scoppiata una violenta lite tra diversi ragazzi. Ad avere la peggio è stato un 17enne, rimasto ferito da un’arma da taglio al gluteo destro. La situazione si è ulteriormente aggravata con l’arrivo sul posto del padre e dello zio del giovane, accorsi per prestare aiuto. Anche loro, però, sono stati coinvolti nella violenza: alcuni dei presenti li hanno aggrediti utilizzando sedie prelevate da una vicina attività commerciale, trasformando la strada in un vero e proprio teatro di scontro. I tre feriti sono stati trasportati presso l’ospedale di Nola, dove sono stati medicati e successivamente dimessi. Per il 17enne la prognosi è di 15 giorni, mentre per il padre e lo zio di 10 giorni ciascuno. Sull’episodio indagano ora i carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a individuare tutti i responsabili di una notte di violenza.