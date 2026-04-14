NOLA (rgl) – Rubinetti a secco per un intero weekend in una delle aree produttive più importanti del Nolano. Disagi in arrivo per aziende e attività della zona Asi di Nola, dove è prevista una sospensione temporanea della fornitura idrica per consentire un intervento strategico sulla rete. A comunicarlo è Gori, che ha annunciato lo stop necessario per permettere alla Regione Campania l’installazione di nuovi sistemi di monitoraggio sulla condotta adduttrice Dn 1800, nel tratto compreso tra la centrale di Cancello e quella di Sarno. Un’operazione tecnica rilevante, finalizzata a migliorare il controllo e l’efficienza della rete idrica. La sospensione scatterà dalle 21 di venerdì 17 aprile fino alle 15 di domenica 19 aprile 2026. Le principali utenze coinvolte ricadono nella zona Asi del territorio nolano, in particolare nelle aree del Cis Nola, dell’Interporto Campano, di via Boscofangone (zona Asi), via Duchessa di Marigliano, via Mulino e via Nuova del Bosco. Durante l’intervento potranno verificarsi mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione, con inevitabili ripercussioni soprattutto per le attività produttive. Gori assicura che sono stati predisposti tutti i provvedimenti necessari per limitare i disagi, ma invita comunque cittadini e imprese a organizzarsi per tempo. Alla riattivazione del servizio, inoltre, non si escludono temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua, destinati comunque a risolversi in breve tempo: in questi casi, il consiglio è quello di lasciar scorrere l’acqua per alcuni minuti prima dell’utilizzo. Per aggiornamenti e informazioni, resta attivo il numero verde gratuito 800 218 270 e il sito ufficiale del gestore.