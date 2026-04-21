Sala giochi fantasma a Napoli: 10 slot fuori legge e tre denunce

NAPOLI (rgl) – Una porta che si apre di scatto, il tentativo di confondersi tra i clienti e poi la scoperta: all’interno di un esercizio commerciale si giocava d’azzardo in modo del tutto illecito. È quanto emerso nel corso di un controllo della Polizia di Stato nel cuore di Napoli dove un’attività apparentemente come tante nascondeva una sala slot completamente fuori dalle regole. L’episodio si è verificato nella serata di ieri nei pressi di corso Garibaldi. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di rifugiarsi all’interno di un locale nel chiaro intento di eludere l’identificazione. Un comportamento che ha immediatamente insospettito i poliziotti, intervenuti prontamente per bloccarlo. L’uomo, un 52enne napoletano con precedenti anche specifici, è stato trovato in possesso di 535 euro in contanti. Ma è all’interno del locale che la situazione ha assunto contorni ben più rilevanti: gli agenti hanno sorpreso due avventori, rispettivamente di 60 e 54 anni, intenti a giocare su apparecchi da intrattenimento del tipo “slot machine”. Dagli accertamenti è emerso che nel locale erano installati ben 10 apparecchi da gioco privi di numero identificativo e completamente scollegati dalla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, requisito indispensabile per garantire la legalità e la tracciabilità del gioco. Per il gestore dell’attività è scattata la denuncia per esercizio di giochi d’azzardo, mentre i due clienti sono stati denunciati per partecipazione. Le apparecchiature e l’intero locale sono stati sequestrati.