SAN VITALIANO (rgl) – Una segnalazione anonima, poi la scoperta che nessuno vorrebbe mai fare. Scene di degrado e sofferenza animale sono emerse in un terreno alla periferia di San Vitaliano, dove i carabinieri e i veterinari dell’Asl Napoli 3 Sud si sono trovati davanti a un quadro definito dagli stessi operanti “difficile da guardare”. Il sopralluogo, effettuato in traversa Torre dell’Olmo, ha portato alla luce una situazione di grave maltrattamento. Sei cani detenuti in condizioni igienico-sanitarie inaccettabili: tre cuccioli, tra cui uno con una zampa amputata e una ferita ancora infetta; un cane lasciato libero in stato di abbandono; due esemplari di grossa taglia rinchiusi in un box minuscolo, senza spazio né condizioni adeguate alla sopravvivenza. A rendere ancora più drammatica la scena, il ritrovamento della carcassa di un altro cane, segno evidente di una situazione protratta nel tempo. Nessuna traccia di acqua pulita, cure veterinarie o attenzioni minime. Immediato l’intervento delle autorità: tutti gli animali sono stati sequestrati e trasferiti in una clinica veterinaria convenzionata, dove riceveranno le cure necessarie e un’assistenza adeguata, probabilmente per la prima volta. Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato un 53enne del posto, proprietario del terreno, che dovrà rispondere di maltrattamento di animali.