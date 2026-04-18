GIUGLIANO (rgl) – Un gesto rapido, quasi furtivo, ma non abbastanza da sfuggire agli occhi elettronici piazzati proprio per contrastare l’emergenza ambientale. A Giugliano in Campania, nell’area già segnata da continui sversamenti illeciti, un uomo è stato identificato e denunciato dopo aver abbandonato rifiuti lungo la strada. L’episodio si è verificato in via Alifana, zona finita sotto stretta osservazione da parte dei carabinieri forestali di Pozzuoli. Proprio grazie alle telecamere installate nell’area, gli investigatori hanno potuto ricostruire con precisione quanto accaduto. Dalle immagini si vede chiaramente un’auto fermarsi sul ciglio della strada. Dal veicolo scendono due persone che, in pochi istanti, scaricano una vasca da bagno piena di rifiuti speciali: materiali edili misti, guaine e scarti di lavorazione.

Un’azione veloce, studiata per passare inosservata, ma finita invece sotto la lente degli investigatori. Attraverso i successivi accertamenti, i militari sono riusciti a risalire al conducente del mezzo, un 49enne che è stato rintracciato e deferito all’Autorità Giudiziaria per abbandono illecito di rifiuti. Per lui è scattata anche una sanzione amministrativa di 1.984 euro per violazioni al Codice della Strada, oltre al sequestro del veicolo utilizzato. Sono tuttora in corso le attività per identificare la seconda persona ripresa nelle immagini.