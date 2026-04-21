NAPOLI (rgl) – Uno schianto in galleria, due persone a terra e una fuga che ha lasciato dietro di sé paura e rabbia. È la scena che si è consumata lo scorso 12 marzo nella galleria “Vomero” della Tangenziale di Napoli dove un incidente stradale si è trasformato in un caso di omissione di soccorso. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, un 37enne napoletano, alla guida di un motoveicolo, avrebbe tamponato uno scooter con due persone a bordo, facendole cadere rovinosamente sull’asfalto. Subito dopo l’impatto, invece di fermarsi per prestare aiuto, l’uomo si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta sono intervenuti tempestivamente sul posto, prestando i primi soccorsi ai feriti, poi trasportati dal personale del 118 presso gli ospedali “San Paolo” e “Cto” di Napoli per le cure necessarie. Le indagini avviate nell’immediatezza hanno permesso agli agenti di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e di risalire all’identità del responsabile. Il 37enne è stato così denunciato per fuga e omissione di soccorso. A suo carico sono state inoltre elevate sanzioni per mancato controllo del veicolo e per guida con patente non idonea al motoveicolo condotto, aggravando ulteriormente la sua posizione.